Agilox wälzt in Neukirchen schon Ausbaupläne

Schlag auf Schlag geht’s bei Agilox: Der Hersteller von fahrerlosen Transportsystemen wälzt wenige Monate nach dem Einzug in die neue Firmenzentrale in Neukirchen bei Lambach schon wieder Ausbaupläne. „Wir sind bereits am Limit“, verrät Geschäftsführer und Mitgründer Dirk Erlacher.