Vorbildrolle? Gut-Behrami zu Hause in der Kritik

Erfolg und Polemik

Mit dem Erfolg kehrte aber auch die Polemik um ihre Person zurück. Allem voran nach dem Abschwingen nach der zweiten Stange beim letzten Weltcup-Rennen des Jahres. Danach geriet sie nicht nur in den sozialen Medien in die Kritik. : „Das ist unprofessionell. So verabschiedet man sich aus der Saison nicht, das ist auch nicht schön den anderen Athletinnen gegenüber“, sagte zum Beispiel „ARD“-Experte Felix Neureuther.