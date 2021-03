Raser-Paket: Autoabnahme kommt vorerst nicht

Saftigere Strafen und härteres Vorgehen gegen Raser soll die Novelle des Führerscheingesetzes künftig ermöglichen. Neben einer Erhöhung des Strafrahmens auf bis zu 5000 Euro, wird u.a. auch der Zeitraum des Führerscheinentzugs für Raser verdoppelt. Ab 1. Juli sollen die Verschärfungen gelten, die Novelle wurde am Dienstag in Begutachtung geschickt. Was allerdings vorerst nicht, wie ankündigt, kommt: die Möglichkeit, einem Raser das Fahrzeug abzunehmen.