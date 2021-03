So kommen Sie leichter durch die Allergiesaison

Ein Schlüsselstoff von Allergien stellt das Histamin dar. „Dieses ist der wichtigste Botenstoff allergischer Entzündungsreaktionen. Alles, was den Histaminspiegel im Körper reduziert, hilft daher direkt“, erklärt Mag. Judith Kraus-Bochno, Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin für Traditionell Chinesische Medizin (TCM) vom Trinicum Zentrum in Wien. Histamin wird vom Körper selbst produziert und kann auch durch die Nahrung zugeführt werden. Auch nach dem Kochen hält es sich hartnäckig in Lebensmitteln. „Besonders Wurst, Erdnüsse, Dosenfisch, Sauerkraut oder gereifter Käse haben einen hohen Gehalt und sollten während der Allergiezeit gemieden werden. Fisch nur ganz frisch oder tiefgekühlt verwenden“, empfiehlt die Expertin. Bei Paradeisern, Erdbeeren oder Spinat, einigen Gewürzen wie Chili, Medikamenten wie Opioiden oder Acetylcystein und Geschmacksverstärkern ist ebenso Vorsicht geboten.