Duo mit Messer überfiel Opfer in Linzer Tiefgarage

Am helllichten Tag überfielen zwei Jugendliche mit Migrationshintergrund in einer Linzer Tiefgarage einen 22-Jährigen aus Freistadt. Sie hielten ihm ein Messer an den Hals, schlugen auf den Mühlviertler ein und raubten ihm die Geldtasche. Die Verdächtigen, ein Bosnier und eine Russe (beide 16), wurden festgenommen.