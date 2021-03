Swans gehen trotz Niederlage als Nr. 1 ins Playoff

UBI Graz erreicht BDSL-Finale

Titelverteidiger UBI Graz schaffte indes am Samstag den neuerlichen Einzug in die Finalserie der Basketball-Superliga der Frauen. Die Steirerinnen gewannen auch das zweite Spiel der „best of three“-Halbfinal-Serie gegen die Basket Flames klar. Sie schlugen die Wienerinnen am Samstag mit 72:48 (38:29). Im Endspiel treffen die Grazerinnen entweder auf die BK Duchess aus Klosterneuburg oder auf Vienna United (Stand: 0:1).