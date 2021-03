ÖFB-Knalleffekt! Alaba ist in Schottland mit dabei

Definitiv planen kann Teamchef Franco Foda bereits mit Alaba und Kalajdzic. Aus München kam am Samstag Grünes Licht für Alaba und auch für Weltfußballer Robert Lewandowski, der mit Polen am 31. März in England antreten wird. „Für beide hat es das ‘Go‘ von uns gegeben“, sagte Trainer Flick in seiner Pressekonferenz nach dem 4:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart. „Ich weiß nicht, ob sie spielen werden, aber sie werden beide mit dabei sein.“ Dass Kalajdzic in allen drei ÖFB-Partien zur Verfügung steht, hatten die Stuttgarter bereits vor dem Gastspiel in München mitgeteilt.