Soldatenkreuzweg via Livestream

Martinsbier für Soldaten

Noch ein weiteres Novum gibt es beim diesjährigen Kreuzweg. Im Rahmen dessen wird das „Martinsbier“, das die Militärpfarre in Gedenken an 100 Jahre Burgenland gemeinsam mit Golser Bier kreiert hat, an die Pfarrgemeinderäte und die anwesenden Soldaten ausgegeben.