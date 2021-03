62 Kinder in Wiener Volksschule positiv getestet

Verschärfte Strategie in Bildungseinrichtungen

Erst am Donnerstag gab die Stadt Wien bekannt, das die Corona-Strategie in Bildungseinrichtungen verschärft wurde. Bei zwei aufgetretenen Fällen in der Kindergarten- oder Hortgruppe bzw. in der Schulklasse wird nun konsequent die betroffene Klasse bzw. Gruppe geschlossen, teilte das Rathaus der APA mit. Die Quarantäne wird von zehn auf 14 Tage verlängert.