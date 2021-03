Unteroffizier Skubel ist neuer Bürgermeister

Seinen Job als stellvertretender Lehrzugskommandant will der Gemeindechef aber nicht aufgeben: „Ich werde reduzieren.“ Skubel lebt mit seiner Frau Kathrin und den Kindern Marcel und Madlen in Motschula. „Das ist ein schöner Ort mit viel Weite zum Krafttanken.“ Und das braucht er, immerhin ist der Bezirksfeuerwehrkommandant auch FF-Chef in Neuhaus: „Diese Funktion werde ich abgeben.“ Skubel wird am 8. April angelobt.