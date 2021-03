Harry und Meghan: Prinz Philip weiß nicht Bescheid

„Sehr, sehr gebrechlich“

Prinz Philip hat erst am 16. März nach einem Monat in verschiedenen Kliniken, wo er wegen einer Infektion behandelt und am Herzen operiert wurde, wieder nach Hause auf Schloss Windsor dürfen.

Auch wenn er zu Fuß aus der Klinik kam und zu dem Auto, das ihn abgeholt hat, ohne Hilfe gehen konnte, so ist wohl noch einige Zeit Schonung angesagt. Dazu gehört definitiv, ihm keinen Stress zuzumuten. „Es war eine große Erleichterung, ihn in einem Auto und nicht in einem Krankenwagen abreisen zu sehen, aber er sah auf dem Rücksitz sehr, sehr gebrechlich aus, und ich weiß, dass die Familie erleichtert ist, dass er zu Hause ist, aber auch zutiefst besorgt um seine Gesundheit ist“, so Katie Nicholl.