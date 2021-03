Golf-Star Spiranac, „Space Jam“ und der Sexismus

Der Reihe nach: In den 90er-Jahren mutierte Michael Jordan nicht nur zum Basketball-Superstar, sondern dank seiner Rolle bei „Space Jam“ auch zum Film-Hero. Gemeinsam mit Bugs Bunny, Lola und Co. stemmte er sich basketballspielend den Bösen entgegen. Jetzt gibt‘s eine Neuauflage. „Space Jam 2“ soll im Sommer in die Kinos kommen. Als Hauptdarsteller fungiert nicht mehr Michael Jordan, sondern der aktuelle NBA-Überflieger LeBron James.