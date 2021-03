Jedes sechste Geschäft in Steyr steht leer

Von der schönsten Seite will sich Steyr bei der in fünf Wochen beginnenden Landesausstellung zeigen. An vielen Schrauben wurde dazu gedreht, ein Problem blieb: In der Innenstadt stehen 15,7 Prozent der Geschäfte leer. SPÖ-Bürgermeister Gerald Hackl glaubt auch nicht an eine rasche Besserung der Lage.