Vier Jahre Haft! Dinamo-Trainer Mamic tritt zurück

Mamics Bruder, Zdravko, der als Spielerberater und Präsident von Dinamo tätig war, gilt als „Pate“ des kroatischen Fußballs. Er ist vom obersten Gerichtshof zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Präsident von Dinamo Zagreb umgerechnet mehr als 15 Millionen Euro bei Spielertransfers unterschlagen und rund 1,6 Millionen Euro an Steuern hinterzogen hat. Zdravko Mamic flüchtete 2018 nach Bosnien und trat die Haft nie an.