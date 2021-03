Österreicher reisefreudig, wollen aber Sicherheit

Zwar könne das kurzfristig negative Auswirkungen haben, aber die echten „Österreich-Fans“ würden nicht abgeschreckt, so Scharitzer. Denn 25 Prozent der befragten Deutschen gaben an, „sehr oder eher wahrscheinlich“ in den kommenden zwölf Monaten einen Sommer- oder Winterurlaub in Österreich zu verbringen. Das sind sogar um einen Hauch mehr als die 24 Prozent, die in den letzten drei Jahren auf Urlaub in Österreich waren.