Wien: Totalchaos bei der Vergabe von Impfterminen

„Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll“

Norbert P. wiederum soll am 25. März zur Zweit-Immunisierung erscheinen. Allerdings hat er seine erste Teilimpfung noch gar nicht. „Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll? Hingehen oder nicht?“, sagt der Penzinger, der für den kurzen Stich in den Oberarm bis in die Donaustadt fahren müsste. Und der AKH-Mediziner im Ruhestand Gerhard T. konnte, wie berichtet, mehrere fremde Namen samt zugewiesenen Impfdaten auf seinem Smartphone ablesen. Der Arzt fragt sich, wie viele Falsch-SMS noch versendet wurden und was damit passiert. Bedenklich wird es, wenn jemand durch das Wirrwarr seinen Termin versäumt.