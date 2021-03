Fauci sieht Europa als abschreckendes Beispiel

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt gesunken, die Lage stabilisiert sich zunehmend - doch mit rund 60.000 neuen Fällen pro Tag ist man noch nicht über den Berg. US-Immunologe Antony Fauci warnte daher am Sonntag vor vorschnellen Lockerungen und einer damit einhergehenden Entwicklung wie in Europa.