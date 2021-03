Haimbuchner sagt: „Die Menschen wollen leben!“

„Krone“:Sie verteidigen sich auch mit einem Seitenhieb auf die Maskenbeschaffung durch die Republik. Was aber bringen – wie Sie verlangen – „vorbildlich beschaffte Masken“, wenn sie nicht vorbildlich getragen werden?

Haimbuchner: Den Widerspruch sehe ich woanders: Türkis-grün kriminalisiert individuelle Bagatellen im Privatbereich, ist bei der Vergabe von öffentlichen Corona-Aufträgen an „Family and Friends“ aber recht sorglos.