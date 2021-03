Kein Sieger im Spitzenduell um die Tabellenführung

FC Flyeralarm Admira - FC Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg prolongiert seinen Negativlauf auch gegen den FC Flyeralarm Admira. Wie schon zuletzt gegen St. Pölten und Sturm kann nur Sercan Kara sein Match für die roten Bullen gewinnen: 3:1 gegen Petar Radosavljevic. Toni Stojanovic (ADM) gewinnt zum vierten Mal ein Spiel im Turnier, diesmal 1:0 gegen Fabio Özelt (RBS). Und auch Heinz Knapp (ADM) siegt ebenso knapp 4:3 gegen Maximilian Mayrhofer (RBS). Die Südstädter liegen damit in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter Salzburg auf Rang 6. Müssen diesen aber ihrerseits gegen den siebenten LASK (nur 2 Punkte dahinter) verteidigen, um am Ende in das Finalturnier einzuziehen. Spannung ist für die letzten zwei Runden des Teambewerb-Grunddurchgangs der eBundesliga also garantiert.