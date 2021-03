Stadlober zum Saisonabschluss im Engadin nur 18.

Das Weltcupfinale im Engadin ist für Langläuferin Teresa Stadlober nicht nach Wunsch verlaufen. Die bei der WM zweimal in die Nähe der Medaillen gekommene Salzburgerin büßte nach Rang 17 im Klassik-Massenstart über 10 km am Sonntag in der 30-km-Skatingverfolgung sogar noch einen Platz ein. Den Sieg sicherte sich die als Zweite gestartete Norwegerin Heidi Weng, die in Abwesenheit ihrer am Handgelenk verletzten Landsfrau Therese Johaug vor der Schwedin Ebba Andersson gewann.