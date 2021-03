Sieben persönliche Fragen an Corona-Experten

Barbara Juen: Der Alltag wird mit hoher Voraussicht nicht so werden wie zuvor, aber es wird schrittweise wieder Normalität einkehren und wir werden eventuell neue Dinge wie etwa das Maske-Tragen in der Grippesaison als „normal“ empfinden. Man kann also nicht einen Zeitpunkt benennen, an dem alles ist, als wäre nichts gewesen, das passiert nach keiner Katastrophe, wir müssen zu einer neuen Form der Normalität finden, die uns hoffentlich besser befähigt, in Zukunft mit solchen Bedrohungen umzugehen. Es wird einzelne Zeitpunkte geben, an denen wir wieder mehr Freiheiten haben werden und jeder dieser Zeitpunkte sollte „gefeiert“ werden.