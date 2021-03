Primoz Roglic gewinnt die vorletzte Etappe

Der Slowene Primoz Roglic gibt bei der Radfernfahrt Paris-Nizza weiter den Ton an. Der Vuelta-Sieger gewann am Samstag auch die vorletzte Etappe von Broc zur Bergankunft in La Colmiane (119,2 km), der Jumbo-Profi holte den Schweizer Ausreißer Gino Mäder wenige Meter vor dem Ziel noch ein. Roglic baute seine Gesamtführung mit dem dritten Tageserfolg aus. Sein Vorsprung auf den drittplatzierten Vorjahressieger Maximilian Schachmann vor dem Schlussabschnitt beträgt 52 Sekunden.