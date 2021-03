Krassnitzer: „Ich darf da wirklich nicht jammern“

Als Publikumsliebling und Fernsehstar muss sich Harald Krassnitzer keine Sorge um Rollenangebote mehr machen. Doch einer Rolle bleibt er seit 50 Filmen treu: der Tatort-Reihe. Das große Jubiläum will er aber nicht feiern. Wieso das so ist, wie er das Filmen während einer Pandemie empfindet und wofür er dankbar ist? Das erzählt er Sasa Schwarzjirg im Interview. Sein „Jubiläums-Tatort“ ist am Sonntag, den 14.3.2021 in ORF 2, um 20:15 Uhr zu sehen.