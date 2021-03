HTL sucht noch engagierte Schüler

Als Kaderschmiede für die Werkstofftechniker von morgen gilt die entsprechende Fachabteilung an der HTL Eisenstadt. „Unsere Absolventen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt und finden gute Jobs etwa im Fahrzeug- und Maschinenbau, der chemischen Industrie oder im Bereich der Elektro- und Kommunikationstechnik sowie in der Energieversorgung“, weiß Abteilungsvorstand Hannes Giefing. Auch in den Bereichen Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Forschung und Entwicklung würden die hoch qualifizierten Spezialisten eingesetzt. Doch die Zahl der Anmeldungen für das kommende Schuljahr ging deutlich zurück.