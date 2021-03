Anna Gasser: Der Kampf gegen Freundinnen

Noch muss die rot-weiß-rote Medaillenflut bei Weltmeisterschaften in der heurigen Traum-Wintersaison nicht zu Ende sein. Denn schon heute (17.30) greift ein weiteres heißes Eisen nach WM-Edelmetall: Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser will im Slopestyle-Finale der Freestyle-WM der Snowboarder in Aspen (US) eine offene Rechnung begleichen.