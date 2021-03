Lenzing-Vorstand: „Es ist riesiges Imageproblem“

„Wir laufen nicht weg“

„Wir laufen nicht weg, wir versuchen, alles Mögliche zu tun, um schnellstmöglich die Transparenz zu schaffen und den Schaden so klein wie möglich zu halten“, betonte Sielaff. Laut einer internen Untersuchung erfüllen übrigens sowohl die in Wiener Neudorf hergestellten Masken als auch jene aus China die FFP2-Standards. Die Ermittler gehen derzeit auch der Frage nach, ob davor schon Mund-Nasen-Schutz aus China als „Made in Austria“ verkauft wurde.