Vergewaltigungs-Prozess gegen Politiker vertagt

Der Vergewaltigungsprozess gegen einen oberösterreichischen ÖVP-Landtagsabgeordneten ist am Donnerstag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Es soll noch ein Gutachten eingeholt werden, zudem werden weitere Zeugen geladen. Auch das mutmaßliche Opfer soll erneut vernommen werden. Im Prozess hatte es am Donnerstag eine spektakuläre Zeugenaussage gegeben: Offenbar fand ein Treffen von Zeugen der Verteidigung im Vorfeld der Verhandlung beim Rechtsanwalt des Angeklagten statt. Und am Abend legte er sein Landtagsmandat nieder.