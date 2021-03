Vorzeitiges Saisonende für Julian Eberhard

Die betroffene Stelle wurde bereits behandelt, und man ist guter Dinge, dass der WM-Dritte im Massenstart von 2019 in wenigen Wochen wieder voll belastbar sein wird. „Die Entzündung ist genau in dem Bereich, in dem mein Gewehr auf dem Rücken aufliegt, und das hat mir die ganze Saison sehr zu schaffen gemacht. Ich bin froh, dass wir jetzt wissen, um welche Art der Verletzung es sich handelt, und wir bekommen das sicher bis zur Vorbereitung für die kommende Saison in den Griff“, ist Eberhard zuversichtlich, dass er im kommenden Olympia-Winter wieder in gewohnter Stärke angreifen kann.