Glanz: „Ich hätte über 220 Live-Auftritte gehabt“

Er ist ein Mann mit vielen Gesichtern: Gregor Glanz. Seine Schlager-Karriere hat er ad acta gelegt, widmete sich als Veranstalter und Entertainer neuen Genres und startet jetzt international mit Country und Rock durch. Nur vom Glanz alter Zeiten kann er sich nicht verabschieden und nennt seine mittlerweile auch in Amerika und Australien erfolgreiche Band: Shine - mit ihr hat er jetzt die zweite Single herausgebracht „Bring me back that feeling“. Darin singt er über ein Lebensgefühl, das sich alle zurückwünschen.