Meghan und Kate: Was geschah wirklich im Palast?

„Obwohl sich die Erinnerungen an Vorfälle teilweise unterscheiden, werden die Vorwürfe ernst genommen und von der Familie privat aufgearbeitet“, teilte die Queen nach dem Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry mit US-Talkstar Oprah Winfrey mit, in dem sie zum Teil schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erheben. Das Drama, das sich zwischen den Nachbarinnen Kate und Meghan in der Woche vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Kensington-Palast abgespielt hat, wird vermutlich auch privat aufgearbeitet. Insider wollen aber bereits mehr wissen und berichten von zugeknallten Türen.