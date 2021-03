Kanu-Damen in Südafrika: „Gefangen“ im Paradies

Würde man nur die Fotos mit den süßen Löwenbabys und anderen Wildtieren sehen - man könnte glatt neidig auf einen „Traumurlaub“ in Südafrika werden. Aber der Schein trügt. Unsere Olympia-Hoffnungen Vicki Schwarz und Ana Roxana Lehaci absolvierten in einem direkt an einem See gelegenen Naturresort ein knallhartes 40-tägiges Trainingscamp. Unter strengsten Corona-Sicherheitsvorkehrungen bei An- und Abreise sowie während des Aufenthalts. Eine Kolumne von Alex Hofstetter.