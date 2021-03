Auf dem Rückweg? Bei Nici scheint nichts unmöglich

Die Reha in Tobelbad

Auf die Spielchen, wann eine Rückkehr auf die Skier und in den Weltcup realistisch sein könnte, lassen sich weder die Ärzte noch Schmidhofer ein. Aber was antworten die Mediziner auf die Frage, ob ein Renncomeback im Olympia-Winter 2021/22 ausgeschlossen ist? „Nein, definitiv nicht!“ Eigentlich könnte man meinen, dass man, wenn man derart zum Nichtstun verurteilt ist, viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken haben könnte. „Ist aber gar nicht so schlimm“, meint die 31-Jährige. „Es waren ja so viele Sportveranstaltungen in den letzten Wochen. Superbowl, Ski-WM, Nordische WM Ich hab mir alles reingezogen!“ Der nächste wichtige Schritt: Die Reha startet direkt nach Ostern in Tobelbad!