Pharmaindustrie gegen Lockerung des Patentschutzes

Der Generalsekretär der Pharmig, Alexander Herzog entgegnete dazu jedoch: „Es ist nicht der Patentschutz, der uns bei den Produktionskapazitäten Grenzen setzt, sondern es sind vielmehr der kurzfristige, sehr hohe Bedarf an geschultem Personal, an der notwendigen Infrastruktur und an technischem Know-how.“ Die Pharmig ist ein Interessensverband der Pharmaunternehmen.