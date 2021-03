Norweger im Ausland: Verzicht auf Oster-Heimreise

Oslo: Infektionszahl doppelt so hoch wie in Vorwoche

Besonders betroffen ist nach Behördenangaben die Hauptstadt Oslo, wo die Infektionszahl am Dienstag doppelt so hoch war wie noch vor einer Woche. Im Stadtteil Grorud kamen auf 100.000 Einwohner 765 Infizierte. „Die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, scheinen nicht länger zu wirken“, sagte Stadtrat Raymond Johansen. Deshalb sollen Kinder in Schulen und Kindergärten fortan mehr Abstand halten und in kleineren Gruppen zusammen sein.

Alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, müssen schließen. In Norwegen wurden bisher knapp 76.000 Infektionen und 632 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.