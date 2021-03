Arbeiter schnitt sich mit Motorsäge in Unterarm

Ein 30-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Zwettl/NÖ war am 8. März 2021 gegen 15.30 Uhr in Königswiesen mit Holzaufräumarbeiten beschäftigt. Dabei rutschte er aufgrund des gefrorenen Waldbodens aus und schnitt sich mit der Motorsäge in den rechten Unterarm.