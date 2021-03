Trawler vor Insel Mauritius auf Grund gelaufen

Maudhoo kündigte eine Inspektion des Schiffes an, um mögliche Lecks zu finden. Die Bewohner von Mauritius reagieren alarmiert auf Berichte über derartige Unglücke, seit im Juli 2020 der japanische Frachter Wakashio mit tausend Tonnen Treibstoff an Bord auf ein Riff im Südosten der Insel aufgelaufen war. Es war die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes.