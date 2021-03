Dunkelrot! Brutales Foul gegen Ex-Bulle Dabbur

Und so kam es in der 94. Minute dazu, dass Dabbur nach einer Hoffenheimer Balleroberung auf das leere Tor zulaufen konnte. Er setzte zu einem Sprint an, Oliver Baumann versuchte mit ihm Schritt zu halten, ohne Erfolg, Dabbur aber, anstatt zu schießen, wollte noch näher zum Tor kommen, da kam Otavio von hinten reingeflogen und stoppte ihn.