Radler für Baumgartner nach Super-Wochenende

Schmerzhaft für Hoffenheim ist dagegen der Ausfall von Kapitän Benjamin Hübner, der in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde in den vergangenen Tagen erfolgreich am Sprunggelenk operiert. Dabei wurde der durch ein gerissenes Innenband betroffene Knöchel stabilisiert, teilte der Verein am Sonntag mit.