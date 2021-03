Ein Wintermärchen! Österreich räumte richtig ab

Elfmal Gold durfte der Österreichische Skiverband in den letzten Wochen bejubeln. Angefangen von den Festspielen der Alpinen in Cortina über die WM-Titel für Biathletin Lisa Hauser und Snowboard-Altmeister Benjamin Karl bis hin zu den Jubeltagen der Nordischen in Oberstdorf sorgten rot-weiß-rote Sportaushängeschilder für Furore!