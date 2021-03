Herzogin Meghan: Das sagt ihr Vater zum Interview

„Ich mache mir Sorgen, dass dies alles die Gesundheit meines Vaters beeinträchtigen könnte“, wird Meghans Halbschwester von der britischen Zeitung „The Mirror“ zitier. „Es ist stressig, jemanden zu haben, der so ein Drama macht und diese persönlichen Beleidigungen gegen die Familie in einer Zeit vorbringt, in der er so zerbrechlich ist. Mein Vater könnte jederzeit sterben, aber es scheint Meghan egal zu sein. Alles, was ihr wichtig zu sein scheint, ist, dass sie sich durchsetzt. Sie ist wie ein Elefant in einem Porzellanladen.“