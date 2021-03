Herzogin Meghan bekommt Unterstützung von Freunden

Besonders empört ist die Moderatorin und Schauspielerin Jameela Jamil. „Wenn das ist, was die Königsfamilie einer sehr schwangeren Frau öffentlich antut … Können wir uns dann überhaupt vorstellen, was sie privat durchgemacht hat? Sie scheinen ängstlich zu sein. Ihr Interview wurde noch nicht einmal ausgestrahlt. Was vertuschen sie? Der Gestank ihrer Verzweiflung ist faul“, so der Star aus „The Good Place“ auf Twitter, der auf das Interview anspielt, das Harry und Meghan ihre Nachbarin Oprah Winfrey gegeben haben. In dem Gespräch sollen „schockierende Aussagen“ über das Königshaus zur Sprache kommen.