Portugal verlegt WM-Qualifikationsspiel nach Turin

Hintergrund der Verlegung sind aufgrund der Corona-Pandemie drohende Quarantäne-Maßnahmen, sollten im Ausland tätige portugiesische Nationalspieler in ihr Heimatland einreisen. Portugal war zuletzt stark von der Pandemie betroffen. Nach der Partie gegen Aserbaidschan folgen zwei Auswärtsspiele am 27. März in Serbien und am 30. März in Luxemburg.