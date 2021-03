Wie sehr die Österreicher das Wirtshaus vermissen

Infektionsrisiko in Cafés gering eingeschätzt

Dennoch hält jeder Zweite die Schließung der Gastronomiebetriebe für sinnvoll (52 Prozent der Männer, 45 Prozent der Frauen), das Infektionsrisiko in Lokalen wird unterschiedlich hoch eingeschätzt. So verorten die Befragten vor allem in Tanzbars bzw. Diskotheken und Clubbing-Locations, aber auch in Cocktail-Bars und im Beisl, ein durchaus hohes Ansteckungsrisiko. In Kaffeehäusern und Lokalen halten je knapp sechs von zehn Befragte eine Infektion indes für ziemlich unwahrscheinlich. Speziell an der frischen Luft fühlen sich die Befragten sicher, so gilt das Risiko im Lokal mit Gastgarten für 62 Prozent als äußerst gering.