Rücktritt von Markus Geiger als Stadtparteiobmann

„Ich werde beim Stadtparteitag für die Funktion der Obfrau kandidieren“, sagte Löschnig gegenüber der APA. Stadträtin in Klagenfurt wolle sie allerdings nicht werden. „Ich bleibe Landesgeschäftsführerin.“ In der Landeshauptstadt wolle sie die Erneuerung und Verbreiterung der Partei starten. „Ich werde mich um die Neuausrichtung der Stadtpartei in Klagenfurt kümmern und die notwendigen Schritte in die Wege leiten“, so Löschnig.