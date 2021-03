Van der Bellen erfüllt Gabriels selbstlosen Wunsch

Es ist ein selbstloser Wunsch des 18 Jahre alten Gabriel gewesen, den er gegenüber der Make-A-Wish-Foundation äußerte. Vieles hätte sich der Bursche, der an Krebs erkrankt war, wünschen können. Am wichtigsten war es Gabriel aber, Danke zu sagen - jenen Menschen, die ihm im St. Anna Kinderspital bei seinem Kampf gegen den Krebs zur Seite standen. Doch das Dankeschön sollte nicht allein von ihm kommen - er bat Bundespräsident Alexander Van der Bellen darum, Dankesworte an das Krankenhausteam zu richten. Und diesem Wunsch kam Van der Bellen nur zu gerne nach.