ÖSV will Skiflug-WM 2024 am Kulm ausrichten

„Gerade in so herausfordernden Zeiten ist es wichtig, positive Signale zu setzen und jungen Sportlern eine Perspektive zu bieten. Das Skifliegen am Kulm ist eine der spektakulärsten Sportveranstaltungen mit einer ruhmreichen Geschichte, die mit der Durchführung der Skiflug-WM 2024 um ein weiteres Kapitel reicher wäre. Für uns als Veranstalter ist entscheidend, dass die gesamte Region in dieses großartige Sportevent eingebunden wird und sie auch mitträgt“, sagte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.