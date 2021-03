Jäger schlug Alarm: Schlepper in Haft

In seinem Revier war ein Jäger im Nikitscher Wald am Abend unterwegs, als er zwei verdächtige Fahrzeuge bemerkte. „Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei“, heißt es von der Exekutive. Mehrere Beamte durchstreiften daraufhin die Gegend und konnten gegen 23 Uhr in Horitschon einen Pkw anhalten - Volltreffer! Neben dem Lenker, einem in Österreich lebenden Türken (39), befanden sich vier Syrer ohne Papiere in dem Wagen. Für den Fahrer klickten die Handschellen: „In seiner Einvernahme gestand er, dass er die Illegalen nach Wien bringen sollte. Dafür habe er von einem Unbekannten Geld erhalten.“