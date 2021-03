Gratis-Testkits verkauft?

Ins Rollen gebracht hat die Sache Thomas Eggenburg vom privaten Coronatest-Anbieter AMZ. Eggenburg würde über interne Informationen und Aussagen verfügen, die seine Vorwürfe belegen würden. Das Rote Kreuz würde, so Eggenburg, Testkits in Firmen verwenden, die eigentlich für die Gratis-Tests der Bevölkerung gedacht seien. „Die stammen alle aus dem gleichen Lager“, zitiert der ORF Eggenburg. Auch in der Buchführung soll beim Roten Kreuz kein Unterscheid zwischen den Tests gemacht werden. Bei der Hilfsorganisation selbst will man die Vorwürfe nicht kommentieren.