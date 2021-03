Stark! Fivers schaffen European-League-Aufstieg

Die Fivers Margareten haben in der Gruppenphase der European League den Aufstieg geschafft! Die Wiener zogen am Dienstagabend trotz einer 25:29-Niederlage beim punktgleichen Team Fenin Toulouse als Vierter von Pool A ins Achtelfinale ein, da man im Hinspiel einen 37:32-Sieg gefeiert hatte. Die Fivers fixierten den erstmaligen Einzug eines rot-weiß-roten Teams in die K.-o.-Phase des „zweiten“ Europacup-Bewerbs nach der Champions League überhaupt.