„Bankskandal ein Fall für den Bund“

„Wieso wurde die Bank 2015 nicht geschlossen?“, fragt sich die SPÖ. Beim Vorwurf eines kollektiven Versagens der Bankenaufsicht stützt sich die Partei – wie berichtet – auf ein von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Auftrag gegebenes Gutachten, das sich auf die Warnung eines Whistleblowers vor sechs Jahren bezieht. Der Insider kam in den Unterlagen gar nicht vor (siehe Faksimile). „Die aktuelle Stellungnahme liest sich wie ein Krimi des Totalversagens“, sagt SPÖ-Fraktionssprecher Roland Fürst. Das zweite Gutachten des Sachverständigen Herbert Motter zeige auf, dass Finanzmarktaufsicht (FMA) und Oesterreichische Nationalbank (OeNB) den Kriminalfall mit 870 Millionen € Schaden hätten verhindern können. „Ohne Geständnis von Martin Pucher wäre die Bank noch offen“, so Fürst.